Proteção Civil alerta para previsão de chuva e trovoada no Grupo Ocidental

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, uma linha de instabilidade poderá provocar precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoada, nas ilhas do Grupo Ocidental.

Assim, de acordo com nota do Gacs,o IPMA colocou as ilhas do Grupo Ocidental sob aviso amarelo, referente a precipitação, no período entre as 10h00 e as 21h00 desta segunda-feira. Aguaceiros, que poderão ser fortes e acompanhados de trovoadas.

Há ainda um aviso amarelo referente a trovoada, no período entre as 10h00 e as 21h00 também desta segunda-feira.