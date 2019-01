Proteção Civil alerta para precipitação forte nos Açores

Segundo o aviso da Proteção Civil açoriana, lançado com base na informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aquelas cinco ilhas vão estar sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje, já depois de, no sábado, sete das nove ilhas terem estado sob o mesmo nível de aviso, devido à precipitação.

O agravamento do estado do tempo no arquipélago deve-se à passagem de uma "frente fria", que tem provocado, ao longo de dois dias, precipitação, por vezes forte, e vento forte com rajadas até aos 80 quilómetros por hora (km/h), além de ondulação até quatro metros.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda, por isso, que os habitantes das ilhas sob aviso "não circulem sem necessidade", para não "atrapalharem a circulação das forças de segurança", em caso de alguma ocorrência.

As autoridades advertem também para a possibilidade de queda de muros, taludes e postes, devido à erosão dos solos que a as águas poderão provocar.