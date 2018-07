Proprietário do jornal Mundo Português morre em acidente de viação em Sintra

As mais lidas

Em 2015, o proprietário do Mundo Português, jornal da diáspora portuguesa, foi distinguido pelo Governo com a Medalha de Mérito das Comunidades, pelo trabalho junto das comunidades lusófonas.

Carlos Morais, de 58 anos, era o único ocupante do automóvel.

O acidente, no sentido Sintra-Cascais da autoestrada 16 (A16), ocorreu cerca das 09:20 quando a viatura em que Carlos Morais seguia ter embatido num separador da portagem.

O proprietário do jornal da diáspora Mundo Português, Carlos Morais, morreu esta sexta feira num acidente de viação em Sintra.

