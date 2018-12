Proposta da Icelandair não cumpria caderno de encargos

A conclusão do relatório final da Comissão Especial de Acompanhamento da alienação de 49% da Azores Airlines é o assunto de destaque da edição desta quinta-feira do Açoriano Oriental.

No jornal de hoje, destaque ainda para as reações do PSD e do BE sobre este mesmo relatório, numa edição que noticia também o resultado de uma auditoria do Tribunal de Contas à Assembleia da República, onde se alerta para o risco de fraude pelos deputados das regiões autónomas no parlamento nacional, no que se refere às viagens.

A detenção de um padrasto suspeito de abusar de um rapaz de 12 anos está também na capa, tal como as distinções de Onésimo e de Duarte Chaves pela Academia da História, e a inauguração no próximo sábado do Presépio das Furnas.