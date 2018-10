Promulgado diploma que estabelece medidas excecionais de contratação pública

As mais lidas

A passagem da tempestade Leslie por Portugal, no sábado e no domingo, provocou ainda 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

Os prejuízos causados pela tempestade na região Centro ultrapassam os 80 milhões de euros, de acordo com os dados preliminares avançados pelas câmaras municipais mais afetadas.

O Presidente da República promulgou esta sexta feira o diploma do Governo que estabelece medidas excecionais de contratação pública por ajuste direto relacionadas com os danos causados pela tempestade Leslie, refere uma nota divulgada por Belém.

