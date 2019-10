Promotor de hotel com 568 camas leva governo a tribunal

Açoriano Oriental avança que empresa que tem projeto de hotel de cinco estrelas para Vila Franca do Campo avançou com uma ação no Tribunal Administrativo

Na capa de hoje, a foto de destaque é para os currais de vinha que estão ao abandono na zona entre São Roque e Vila Franca do Campo. Destacamos ainda as notícias de que o PSD/Açores vai a eleições diretas a 14 de dezembro e que os hoteleiros estão contra a criação de taxa turística. Na capa de hoje, a entrevista com Luís Nunes, da Azores Getaways que representava a Delta Vacations nos Açores também está em realce, com o Desporto também a noticiar o "jogo grande" do Regional de Futebol na Lagoa.