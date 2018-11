Promoção do leite dos Açores no Canadá é decisivo para o setor, diz autarca

O presidente da Junta de Freguesia de Arrifes (Açores), Eusébio Massa, disse este sábado à agência Lusa, em Toronto, que "a promoção do setor leiteiro prevista para o Canadá" será de grande importância para aquela região insular.

A Associação Agrícola de São Miguel está a desenvolver um projeto com o apoio de fundos comunitários no valor de 800 mil para a promoção do leite açoriano no Canadá.

"O leite é um produto com muita qualidade. Vamos ver esse projeto apresentado certamente em breve para podermos apostar em termos de marketing no Canadá", explicou o autarca da maior freguesia da capital dos Açores, um território que tem vindo a sofrer com a diminuição da procura de laticínios dos mercados tradicionais.

Com o futuro o Acordo de Comércio Livre entre o Canadá e a União Europeia será "muito importante para os Açores divulgar o produto para ser comercializado no Canadá, um mercado com muito potencial", explicou o autarca.

Sexta-feira à noite, hoje de madrugada em Lisboa, a Casa dos Açores do Ontário homenageou a diáspora canadiana natural da freguesia de Arrifes.

A principal atividade económica de Arrifes é a agricultura, onde está localizada a maior bacia leiteira dos Açores, encontrando-se naquela freguesia várias fábricas de laticínios e derivados.

"Temos uma grande envolvência neste setor de um produto de excelência que é o leite com grande qualidade", declarou.

A Marca Açores também não foi esquecida por Eusébio Massa, recordando a Rota do Leite como ferramenta de promoção turística.

"Criamos essa Rota do Leite para que os turistas possam visitar a produção do leite, a transformação deste mesmo produto e depois poderem provar os derivados do leite na sede da confraria do leite dos Açores", explicou.

A Confraria do Leite dos Açores e polo interpretativo do leite, acaba por ser de extrema importância na "defesa do leite para que os produtores possam ter todo o apoio necessário".

Em 2017 os Açores registaram um número recorde na produção do leite, com cerca de 611 milhões de leite produzidos, um número superior aos 603 milhões verificados em 2016, dados do Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas (IAMA).

Na cerimónia, que decorreu na Casa do Alentejo do Ontário, foram homenageados os arrifenses Daniel Sousa, Ermelinda do Amor Divino, Duarte Massa, Mariano Borges, José Morgado, Manuel Moniz, Alfredo Raposo e Manuel Morgado.

Foram ainda entregues placas de reconhecimento a João Martins e a Suzanne Cunha.

Arrifes está localizada a norte no concelho de Ponta Delgada e tem 7.086 habitantes (dados de 2016).