Projeto “Uma biblioteca para todos” finalista no prémio Município do Ano

O projeto “Uma biblioteca para todos”, promovido pela Câmara da Ribeira Grande através da biblioteca municipal Daniel de Sá, está entre os finalistas do concurso Município do Ano, promovido pela Universidade do Minho.

De acordo com nota da autarquia, esta é a terceira vez que a Ribeira Grande figura entre os finalistas do prémio, na categoria “Regiões Autónomas”, e a divulgação dos vencedores acontecerá no próximo mês, na cidade de Guimarães.





Trata-se de um projeto que teve início em 2010 e que se repete a cada ano civil, mas só a partir de 2015 adquiriu uma maior dimensão por via da aposta realizada pela autarquia em promover a descentralização do acesso à biblioteca a todos os munícipes, refere a nota.





Criado com o intuito de combater as distâncias entre as 14 freguesias do concelho e o espaço físico da biblioteca, o projeto tem concretizado esse propósito através da realização de atividades no local mas, também, fora de portas, nomeadamente em escolas, centros de dia para idosos, centros de atividades de tempos livres, centros de atividades ocupacionais e em espaços onde são implementados projetos de intervenção social, refere a autarquia da Ribeira Grande.





Com a inauguração do novo edifício onde funciona a biblioteca, em 2015, o projeto cresceu e deu resposta à necessidade de trazer a população à biblioteca, facilitando o seu acesso e o contacto diário com os livros.





Diz a nota que é também através deste projeto que a biblioteca tem participado em diversas atividades de escolas e IPSS (feiras da saúde, semanas das línguas, celebrações sobre o livro), entre outras, desenvolvendo-se em duas vertentes: a deslocação dos utentes até ao espaço da biblioteca ou a deslocação dos técnicos às escolas, IPSS, coletividades ou juntas de freguesia, entre outros locais.