Projeto 'Skate Park em Água de Pau' vence OPJ da Lagoa

A cerimónia de divulgação do vencedor da 5ª edição do OPJ da Lagoa, decorreu na terça-feira, num evento que teve uma componente presencial, no salão nobre do Convento de Santo António, e outra em formato online, através da qual, os jovens proponentes dos 18 projetos finalistas tiveram a oportunidade de participar, sendo um momento transmitido em direto nas redes sociais do município, indica nota da autarquia.





O projeto propõem a construção de uma infraestrutura para a prática de skate, patins, bicicletas, BMX e trotinetes, na freguesia de Água de Pau.





Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal da Lagoa, Cristina Calisto enalteceu a importância do envolvimento dos jovens no desenvolvimento do concelho e a forma como o Orçamento Participativo Jovem tem a “capacidade de mudar posturas e incutir o espírito de cooperação entre os jovens que, através do exercício de uma democracia participativa, têm voz ativa no progresso do concelho”, disse, citada em nota.





Cristina Calisto reforçou o facto de, “numa fase em que tudo é diferente e muitas iniciativas são canceladas, o OPJ não só se mantém, como se adapta e reinventa, evoluindo a cada edição de forma assinalável”, destacando o aumento significativo da percentagem de propostas que passaram à fase de votação e o número de votantes nesta 5ª edição.





A autarca aproveitou para agradecer e dedicar estes bons resultados aos estabelecimentos de ensino que, “no meio de um ano atribulado, conseguiram integrar o OPJ nas suas atividades”. Agradeceu, ainda, à Rede de Autarquias Participativas, na pessoa do seu presidente José Manuel Ribeiro, pela partilha das boas práticas que permitem o Orçamento Participativo Jovem da Lagoa crescer.





Por seu turno, o presidente da Assembleia Municipal, José Dias Pereira, também parabenizou a Câmara Municipal da Lagoa pela iniciativa e os jovens pela sua participação ativa, que “de ano para ano, exprimem os seus sonhos de uma vida de excelência, guiada pela inspiração e pelo conhecimento dos quais virão a ser os beneficiários, assim como todos os lagoenses”.





José Manuel Ribeiro, presidente da Rede de Autarquias Participativas, deixou, também, a sua palavra de agradecimento e demonstrou o seu agrado pela forma como o Orçamento Participativo Jovem foi organizado na Lagoa, como incentivo à construção de uma cidadania ativa.





“Este é um importante processo que dá oportunidade aos jovens de perceberem que não se devem resignar e que devem manter um espírito de querer transformar o mundo”, referiu.





Refira-se que este evento ficou marcado, também, pela inauguração do projeto vencedor da 4ª edição do OPJ, nomeadamente o vídeo guia da Coleção Visitável da Matriz da Lagoa, da autoria de Diana Freitas.