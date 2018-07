Projeto RIS3 NET é importante para o processo da revisão da Estratégia de Especialização Inteligente dos Açores

Bruno Pacheco considerou que foi da "maior importância” a participação da Região, como parceiro, no RIS3 NET, salientando que permitiu “fazer o cruzamento e a complementaridade de interesses” entre os Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, mas também porque se assume como “uma peça fundamental” para o processo de revisão da Estratégia de Especialização Inteligente dos Açores (RIS3 Açores).

O Diretor Regional falava nas jornadas de apresentação da Estratégia de Especialização Inteligente do Espaço MAC, realizadas no âmbito do projeto RIS3 NET, financiado pelo Programa de Cooperação Interreg V-A, refere nota do gacs.



Bruno Pacheco adiantou que o projeto RIS3 NET veio confirmar que as estratégias de especialização inteligente regionais “devem ser entendidas como processos de descoberta empreendedora e de transformação económica, baseados no potencial diferenciador e especializado de cada região”.

O Diretor Regional frisou que a aposta do Executivo açoriano nas três áreas prioritárias - Mar e Pescas, Agricultura, Pecuária e Agroindústria e Turismo - está “perfeitamente alinhada com as grandes orientações da Europa”, acrescentando que se pretende que as regiões “foquem o seu investimento em investigação e em inovação em áreas estratégicas”.





Até à data, o RIS3 NET permitiu o desenvolvimento e a implementação de projetos-piloto transregionais, a criação de uma plataforma transregional de apoio ao processo das RIS3, a realização de workshops e um estudo de 'benchmarking' internacional, entre outros.

Para além da Direção Regional da Ciência e Tecnologia e do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia dos Açores, são paceiros do RIS3 NET a Agência Canária de Inovação e Sociedade da Informação, a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação da Madeira, o Instituto Tecnológico de Canárias, o Consórcio Plataforma Oceânica de Canárias e o Núcleo Operacional para a Sociedade da Informação de Cabo Verde.