Projeto português para aprender línguas e conhecer pessoas recebe financiamento da Google

A Google.org lançou o desafio “Impact Challenge on Safety” para colaborar e apoiar organizações europeias que tenham uma missão de contribuir para uma sociedade mais inclusiva e que trabalhem com os desafios de discriminação, xenofobia, ódio no discurso e extremismo.

O fundo recebeu mais de 900 candidaturas e a portuguesa SPEAK, que facilita a criação de redes de suporte informal, relações de amizade e ajuda mútua através de uma rede para aprendizagem de línguas, é uma das organizações escolhidas pela Google.org.

O SPEAK, que começou em Leiria em 2014, liga pessoas de diferentes origens que se inscrevem para aprender e, se quiserem, para ajudar outros a aprender uma língua, tendo os participantes acesso gratuito aos eventos.

O projeto está a ser replicado por um modelo de social franchising e em 2019 testou a abertura em 20 novas cidades.

Desde setembro de 2014 o SPEAK organizou mais de 1.100 grupos de 32 línguas para mais de 16.000 pessoas de 160 países diferentes.

Neste momento o SPEAK está em 24 cidades e em 11 países e, através do website www.speak.social, pode ser feita a inscriçāo, tanto para aprender uma língua nova como para ajudar outros a aprender.

Em declarações à agência Lusa Hugo Aguiar, fundador da SPEAK, explicou que a ideia do projeto é garantir que as pessoas que chegam a uma nova cidade tenham uma rede de suporte informal e que, através do projeto ‘online’, possam criar relações de amizade num mundo ‘offline’.

Com o apoio financeiro do fundo Google, explicou, será possível otimizar a experiência e a intervenção do SPEAK através do desenvolvimento de novas metodologias e ferramentas, contribuindo para uma atuação mais personalizada e centrada nas necessidades da comunidade.

O projeto precisa agora de desenvolver programas de capacitação mais robustos e processos que tornem a replicação e implementação do SPEAK mais fácil e ágil, sem comprometer eficiência e efetividade no modelo.

Além do projeto português, o fundo do Google.org Impact Challenge sobre segurança vai também financiar outras 29 organizações em 14 países, que irão receber doações no total de 10 milhões de euros para financiamento do seu trabalho nos países de origem e na Europa, mas o valor dedicado para cada projeto não foi divulgado