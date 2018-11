Projeto para obra de ligação entre as praias das Milícias e do Pópulo já foi adjudicado pela câmara

A Câmara Municipal de Ponta Delgada já adjudicou, por ajuste direto, o projeto de arquitetura da obra que vai ligar as praias das Milícias (São Roque) e do Pópulo (Livramento), no montante aproximado de 36.000 euros. O anúncio foi feito durante uma visita oficial do executivo camarário presidido por José Manuel Bolieiro à freguesia de São Roque.

De acordo com nota da autarquia, a elaboração do projeto de execução e Processo de Concurso da Beneficiação e Ordenamento da Praia das Milícias e Pópulo está a cargo da “Luís Almeida e Sousa Arquitectos, Lda.”.





A obra, cujo início será anunciado brevemente, prevê o ordenamento, beneficiação e interligação das vias existentes, bem como passeios e zonas de estacionamento com zonas de ensombramento.





Requalificar e valorizar o património arquitetónico militar existente, nomeadamente o Forte de São Caetano e o muro com as suas pequenas seteiras, além de adaptar e beneficiar o edifício de apoio da praia das Milícias, também faz parte do projeto.





Deste projeto faz ainda parte a ligação pedonal adequada entre a Rua de São Caetano e o novo balneário (a criar) e o bar existente da Praia do Pópulo.





Na ocasião, o presidente da câmara e o próprio presidente da Junta de Freguesia São Roque, Pedro Moura, destacaram a “boa colaboração” existente entre ambas as entidades, o que contribui para acelerar a resolução imediata de muitos problemas existentes nesta freguesia de Ponta Delgada.





Diz a nota que José Manuel Bolieiro fez questão de salientar que “é a boa vontade e a ligação constante com os eleitos locais que permitem resolver os problemas das nossas freguesias. Isso tem acontecido com São Roque, como com as restantes freguesias do concelho de Ponta Delgada”.





Destacou, igualmente, as pequenas intervenções que autarquia tem em curso na freguesia, nomeadamente na Escola EB/JI de São Roque (Canada das Maricas), cuja intervenção deverá começar já nas férias de natal (essa intervenção será faseada) e a remodelação e ampliação da Escola do Poço Velho, em 2019, num montante superior a 1 milhão de euros.





Por outro lado, Pedro Moura solicitou à câmara, a criação de novos espaços de estacionamento e a colocação de ecopontos nas zonas mais populacionais da freguesia. Duas questões que mereceram a atenção especial do presidente da câmara, uma vez que são prioridades para a população da freguesia.