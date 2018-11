Projeto para estabelecimento prisional a concurso em fevereiro

Na capa, o destaque fotográfico é para o jogo do Santa Clara frente ao Guimarães, numa primeira página, onde se dá conta que uma mulher está acusada de tentativa de homicídio no Nordeste, e que o arquiteto Soares de Sousa revela 60 anos de pintura no Museu Carlos Machado.



O aumento do número de consultas de fisioterapia nos últimos cinco anos, o falecimento do deputado Paulo Parece, e a reflexão sobre a pobreza que a Igreja promove esta semana são outros dos assuntos que o leitor poderá encontrar nesta edição.