Projeto Náutica/0 da Lagoa recebe galardão Programa Desportivo Recomendado 2019

O Projeto Náutica/0, uma parceria entre Câmara Municipal de Lagoa, Escola Secundária de Lagoa (ESL) e Clube Náutico de Lagoa, foi reconhecido com um galardão nacional da Rede Municípios Amigos do Desporto, como Programa Desportivo Recomendado 2019.

Segundo nota de imprensa, o Projeto Náutica/0, que começou no passado mês de outubro, abrange todos os alunos do 7º ano de escolaridade da ESL, onde são promovidos 10 blocos de aulas práticas de atividades náuticas e de piscina, dando oportunidade aos alunos de terem atividades náuticas nas aulas de educação física, como canoagem, barco à vela e windsurf, sendo precedidas da devida adaptação ao meio aquático.





Na piscina coberta, são abordadas técnicas de natação, atividades de salvamento e manuseamento de materiais náuticos. Em contrapartida, no mar têm lugar as aulas de canoas, barco e prancha à vela. Tanto no mar como na piscina, a equipa técnica é composta por treinadores credenciados pela Federação Portuguesa de Vela e Federação Portuguesa de Natação.





Para o vereador Nelson Santos, “este que é o primeiro ano do projeto e pretende no futuro, com as devidas adaptações, alargar-se a outras unidades e níveis de ensino”, disse citado em nota.