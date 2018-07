Projeto Ler+ vai ser alargado a todas as ilhas

José Freire, que falava no encerramento do II Encontro de Boas Práticas da Rede Regional de Bibliotecas Escolares, destacou o trabalho que tem sido desenvolvido por esta Rede na promoção da leitura e, consequentemente, no sucesso dos alunos açorianos.



Citado em nota do Gacs, o Diretor Regional referiu ainda a intenção do Governo dos Açores de desenvolver um projeto de mecenato escolar, envolvendo várias entidades da Região, com vista a proporcionar melhores condições às escolas e às bibliotecas escolares para o desenvolvimento de projetos e atividades pedagógicas inovadoras.



Este Encontro de Boas Práticas teve como ponto orientador o tema “Aprender com as Bibliotecas Escolares” e a formação de leitores competentes como pilar prioritário do ensino.



A reunião permitiu um encontro de várias entidades transversais à sociedade açoriana, uma vez que acolheu instituições do sistema de ensino, mas também outras entidades que se têm envolvido na promoção da leitura e do ensino em geral.





O encontro serviu ainda como plataforma de partilha de boas práticas a nível regional e nacional, tendo contado com a participação do Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares, José Saro.