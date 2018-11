Projeto Ilhas de Inovação reúne parceiros europeus nos Açores

O encontro conta com a participação de cerca de três dezenas de parceiros insulares da União Europeia, que, durante três dias, se vão inteirar de algumas das boas práticas de inovação que estão a ser desenvolvidas no arquipélago para dar maior valor acrescentado a produtos dos Açores, adianta nota do executivo regional.

O programa inclui diversas visitas e reuniões para apresentação de projetos em curso, nomeadamente na Universidade dos Açores, no INOVA, no Centro de Interpretação da Cultura do Ananás, no Centro de Monitorização e Investigação das Furnas, na Central Geotérmica do Pico Vermelho e no NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel.





Do programa faz parte a realização, na manhã do dia 9 de novembro, no NONAGON - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, na Lagoa, um encontro dos vários intervenientes regionais do projeto com os participantes de fora da Região.

Este encontro conta com um painel debate onde intervirá Han Brezet, da Universidade de Delft, nos Países Baixos, um dos especialistas associados a este projeto.





O ‘Ilhas de Inovação’ é um projeto articulado, a nível regional, com a Estratégia de Especialização Inteligente - RIS3 e com a Agenda Açoriana para a Inovação, sendo esta reunião também uma oportunidade para a avaliação da sua execução nas várias regiões insulares onde se desenvolve.