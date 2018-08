Projeto “Heróis do Sol Saudável” chega aos ATL’s da Praia da Vitória

Teve início, na quarta-feira, nos ATL's da Praia da Vitória, na ilha Terceira, o projeto nacional “Heróis do Sol Saudável”, levado a cabo pelo Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro com o apoio da autarquia, através da Associação Salão Teatro Praiense.

Esta iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro, chegou, este ano, pela primeira vez, aos mais pequenos do concelho da Praia da Vitória, tornando as crianças nos grandes embaixadores da causa da prevenção solar e os verdadeiros “Heróis do Sol Saudável”, refere nota informativa da autaqruia.

Irão ser realizadas ações educativas por forma a alertar os mais novos para os perigos de uma exposição solar incorreta. Durante as ações irão ser distribuídos livros educativos e realizados jogos de tabuleiro dos “Heróis do Sol Saudável”, com mensagens sobre proteção solar. O jogo, assim como os vários materiais educativos, estão também disponíveis online no site do projeto, em www.heroisdosolsaudavel.pt.

Desta forma, a iniciativa contará com a participação de 111 crianças entre os 6 e os 10 anos. Depois de na quarta-feira de manhã, os “Heróis do Sol Saudável” terem passado pelo ATL de São Brás, à tarde foi o ATL da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória.

Na próxima semana, dia 3 de setembro, o projeto vai desenrolar-se no ATL “Olhar Infantil” da freguesia da Vila Nova, pelas 10 horas No dia seguinte, terça-feira, dia 4 de setembro, também de manhã, será a vez das crianças da freguesia das Fontinhas serem alertadas da mensagem da Liga Portuguesa Contra o Cancro, sendo que, na quarta-feira, dia 5 de setembro, pelas 10horas, as ações vão desenrolar-se na freguesia da Fonte Bastardo e, pelas 14 horas, no Centro Ocupacional da freguesia do Cabo da Praia.

Na sexta-feira, dia 7 de setembro, pelas 10 horas, o projeto “Heróis do Sol Saudável” passará pelo ATL “Os Piratinhas” da freguesia dos Biscoitos.