Projeto de exposições itinerantes da Gulbenkian arranca em Bragança e Sabrosa

Obras de arte da Fundação Calouste Gulbenkian vão estar expostas a partir deste sábado em Bragança e Sabrosa, no âmbito de um projeto de itinerância que visa aproximar os portugueses ao espólio da entidade.

O projeto intitula-se "Gulbenkian Itinerante" e recupera uma iniciativa que faz parte da história da fundação, de que foram exemplo as Bibliotecas Itinerantes, anunciou a entidade na quinta-feira.

Até 2020, as primeiras seis localidades do país que vão receber este projeto de exposições em itinerância são Bragança, Sabrosa, Castelo Branco, Portimão, Sines e Tavira.

No arranque do projeto de arte itinerante estão Bragança e Sabrosa, com uma seleção de trabalhos reunidos sob o título "Corpo e Paisagem".

As mostras, patentes, respetivamente, no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, e no Espaço Miguel Torga, juntam obras da Coleção Moderna e peças adquiridas pelo fundador e mecenas Calouste Gulbenkian.

Na mesma linha, o Coro e a Orquestra Gulbenkian têm várias digressões nacionais e internacionais já agendadas para 2018 e 2019.

O programa tem como objetivo "mostrar sistematicamente as obras de arte pelo país, alargando o acesso do público às coleções do Museu Calouste Gulbenkian", segundo a presidente da entidade, Isabel Mota, citada pela fundação.

"Queremos que os portugueses tenham uma maior proximidade com o espólio da fundação e, por isso, decidimos criar um programa que recupera uma marca forte da Gulbenkian: a itinerância", acrescenta ainda.

José de Almada Negreiros, Paula Rego, Alberto Carneiro, Ana Vidigal, António Areal, Antony Gormley, Costa Pinheiro, Helena Almeida, João Queiroz, Lourdes Castro, Manuel Botelho, Mário Eloy, Menez, Miguel Palma, Rui Chafes, Stanislas Lépine e Thomas Weinberger são alguns dos artistas da Coleção Moderna que serão representados nos dois espaços.

A partir do dia 08 de dezembro, o Museu de Portimão apresentará a exposição "Lugares, Paisagens, Viagens" assente, igualmente, numa seleção de obras das Coleções do Museu Gulbenkian.

O programa completo de itinerância compreende as seguintes exposições: Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, Bragança, e Espaço Miguel Torga, Sabrosa (01 de dezembro 2018 - 24 de março de 2019), Museu de Portimão (08 de dezembro de 2018 - 03 de março de 2019), Centro de Artes de Sines (16 de março - 09 de junho de 2019), Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco (06 de abril - 28 de julho de 2019), e Palácio da Galeria, Tavira (23 de novembro de 2019 - 23 de fevereiro de 2020.

Quanto à digressão do coro e orquestra da Fundação Gulbenkian, estão previstos os seguintes espetáculos: do Coro, Fundación Juan March, Madrid (05 dezembro), Sacra Capilla del Salvador, Úbeda (06 dezembro), Palais de la Musique et des Congrès, Bordéus (25 e 26 abril 2019), Auditório Adán Martin, Tenerife (21 junho 2019).

Já a orquestra tem atuações marcadas para o Centro Cultural das Caldas da Rainha (24 janeiro 2019), Centro de Artes de Águeda (25 janeiro), Casa da Música, Porto (19 de junho), Convento de São Francisco, Coimbra (20 junho).