Dia 7 de julho

Projeto artístico Rua Direita, em Angra, começa amanhã

A partir de amanhã, dia 7 julho, são várias as intervenções artísticas e as performances que vão acontecer na Rua Direita, em alguns dos estabelecimentos comerciais e públicos daquela artéria do centro de Angra do Heroísmo, sob o mote “A Saudade e a Folia”, num projeto levado da associação cultural Cães do Mar.