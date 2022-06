Projeto açoriano vai atuar no festival Rock in Rio 2022

O espetáculo formado por alunos da Escola de Música de Rabo de Peixe, utentes da Associação de Surdos de São Miguel e elementos da onda amarela vai subir a um dos maiores palcos de Portugal: o Rock in Rio Lisboa. No dia 25 de junho, no Parque da Bela Vista, o projeto iniciado no Festival Tremor vai ganhar asas, a convite da Fundação Galp, patrocinador oficial do festival de música.

Para Diogo Sousa, diretor geral da fundação, a presença dos mais de 30 elementos deste espetáculo, nascido e criado em São Miguel, faz “todo o sentido, pois está em alinhamento direto com o lema do festival, que é trabalhar para um mundo melhor”.

Em declarações exclusivas ao Açoriano Oriental, o responsável pela Fundação Galp enalteceu o papel da música “como um veículo de inclusão social” que está presente neste projeto, apoiado pela Fundação Galp desde 2018.

“Trata-se de um exemplo de igualdade, através da música e da arte. Vai ser uma experiência memorável para quem vai participar e poderoso para quem o vai assistir”, afirma, acrescentando que “é claramente um exemplo de sucesso que pode e deve ser replicável. Se conseguirmos inspirar mais entidades, fantástico”.



Declarado reconhecido interesse público

O Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, declarou “reconhecido interesse público” à participação do projeto organizado pela Associação Cultural Plutão e Camaleão, através do Festival Tremor, que incluiu a Associação de Surdos da Ilha de São Miguel, da Escola de Música de Rabo de Peixe e a onda amarela, no Rock in Rio, em Lisboa. Isso mesmo consta no despacho publicado pela secretária regional Sofia Ribeiro, publicado na sexta-feira, dia 3 de junho.