Projecto IMAGINASOM inaugura exposição

As mais lidas

Esta iniciativa que decorreu nas instalações do Parlatório do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, permitiu a realização de dois ateliers de pintura e de música, orientados pela animadora Ccultural, Cristina Puga e pelo psicólogo Paulo Bettencourt. Os trabalhos de pintura expostos e os instrumentos musicais executados (cajón) mereceram elogios por parte de representantes de diversas entidades, designadamente Associação ARRISCA, Cooperativa Kairós, Associação Novo Dia, Equipa de Reinserção Social, Associação Alternativa, diz nota de imprensa.

Foi inaugurado quarta-feria a exposição de trabalhos realizados por cidadão reclusos no âmbito do Projecto IMAGINASOM, promovido pela Cooperativa Cresaçor, através das Criações Periféricas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok