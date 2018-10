Programas de Rastreio Oncológico são exemplo de política de prevenção e de abrangência

“Estes rastreios têm evidenciado mais valias junto da população açoriana, que apesar da condição arquipelágica, acede facilmente aos profissionais de saúde e tem depois um acompanhamento nas unidades de saúde mais diferenciado em termos de exames de diagnóstico, de tratamento e depois de follow-up nas consultas de seguimento”, disse Tiago Lopes, citado em nota do executivo, após uma reunião com o Conselho Consultivo de Combate à Doença Oncológica, acrescentando que "os resultados alcançados se devem a um esforço inegável por parte do Centro de Oncologia dos Açores".





O Centro de Oncologia dos Açores, entidade que coordena o programa de rastreios, tem em curso o Rastreio do Cancro da Mama, o Rastreio do Colo do Útero, o Rastreio do Colo-Retal e Rastreio da Cavidade Oral.





Referindo-se ao estudo das causas do cancro nos Açores, o diretor regional disse que os programas de rastreio serão importantes para perceber “a evolução das condições oncológicas dos utentes açorianos, e a partir do estudo serem retiradas ilações que permitam sustentar uma eventual redefinição das políticas de saúde”.





Do encontro com o Conselho Consultivo de Combate à Doença Oncológica, saiu também a definição da publicação do Registo Oncológico dos Açores dos últimos 20 anos, até ao final de 2018.