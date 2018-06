Programação de sábado "espera" pelo jogo Portugal-Uruguai no Mundial

A programação do festival Rock in Rio Lisboa será suspensa no sábado durante o jogo dos oitavos de final do Mundial de futebol que opõe Portugal ao Uruguai, sendo a partida exibida em todo o recinto.

De acordo com fonte da organização, em declarações à Lusa, a programação será suspensa “em todos os palcos”, estando os novos horários, que serão divulgados ainda hoje, a ser ultimados.

Além disso, o jogo será transmitido “em todos os ecrãs da ‘cidade do rock’".

O jogo entre Portugal e o Uruguai, na Rússia, está marcado para as 18h00 (hora dos Açores) de sábado, e pode durar até duas horas e meia, já que é um jogo de ‘mata-mata’.

Ou seja, se ao fim de 90 minutos o jogo estiver empatado, há um prolongamento de trinta de minutos. Se depois desse período o jogo continuar empatado, é necessário desempatar com recurso a penalties.

Para a hora de início do jogo estão marcadas as atuações de Carlão (no Music Valley) e de Paulo Flores (na Rock Street), um pouco mais tarde, pelas 18h15, atua D4rkframe (no Digital Stage) e, pelas 18h45, Ivete Sangalo (no Palco Mundo).

A 8.ª edição do festival Rock in Rio, que decorre no Parque da Bela Vista, começou no sábado, com os Muse como cabeça de cartaz. O segundo dia do festival aconteceu no domingo, com Bruno Mars, e o terceiro está marcado para sexta-feira, com os The Killers.

O Rock in Rio Lisboa termina no sábado, com Katy Perry como cabeça de cartaz.