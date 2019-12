Programa Vigilante da Natureza Júnior dos Açores tem inscrições abertas

De acordo com nota do executivo, cada inscrito recebe um 'kit' de boas-vindas composto por uma t-shirt, um boné e a caderneta de Vigilante da Natureza Júnior, onde deverá registar a sua participação nas atividades promovidas no âmbito do programa.





Os participantes têm acesso a atividades de campo exclusivas, como ações de monitorização e conservação da natureza, bem como a oportunidade de contactar diretamente com as equipas de Vigilantes da Natureza e técnicos dos serviços educativos dos Parques Naturais.





No decorrer do programa, os participantes ganham selos das diferentes categorias da profissão de Vigilante da Natureza e habilitam-se ainda a receber prémios.





Estas atividades serão divulgadas através de uma agenda anual, que estará disponível no portal “Educar para o Ambiente e a Sustentabilidade”, e vão decorrer, sobretudo, nas áreas protegidas e classificadas dos Açores.





O programa Vigilante da Natureza Júnior dos Açores integra ainda a oferta educativa dos Parques Naturais dos Açores, através da vertente Clube Escolar, dirigida aos estabelecimentos de ensino e instituições educacionais, podendo ser integrado nos projetos e atividades curriculares e extracurriculares de diferentes graus de ensino.