Programa para a Promoção da Alimentação Saudável é aliado da agricultura sustentável

“Numa região onde o número de pessoas com excesso de peso e obesidade é superior ao que gostaríamos, há que realizar intervenções para inverter o sentido desta tendência, permitindo aos Açorianos a escolha de opções saudáveis e seguras“, afirmou Tânia Cortez, que falava na abertura das Jornadas do Projeto PERVEMAC II.



Segundo nota publicada no Gacs, trata-se de um projeto de cooperação aprovado na primeira convocatória do Programa de Cooperação Territorial INTERREG V, que estendeu o seu objetivo geral à assistência técnica aos produtores locais e à promoção de uma alimentação saudável e segura.



Para Tânia Cortez, é importante que projetos como este assegurem informação com rigor científico, permitindo que o cidadão tome uma decisão alimentar correta e com base em evidência científica.



A Diretora Regional referiu que a Região conta com a produção agrícola local para incentivar os Açorianos a optarem cada vez mais por uma alimentação saudável e segura.



“Congratulo todos os intervenientes deste projeto e todos os produtores locais pelos resultados até agora obtidos, penso que são um motivo excelente para optarmos pela produção local“, sublinhou.