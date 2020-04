Profissionais da pesca açorianos recebem Fundopesca e apoio excecional

Recorde-se que este fundo de compensação salarial dos profissionais da pesca, que foi ativado a 23 de abril, abrange pescadores, armadores, apanhadores, mergulhadores e trabalhadores de terra, que vão receber um montante global superior a 210 mil euros.

Esta é a segunda vez que o Fundopesca é ativado por quebras de rendimento no setor provocadas pela pandemia de Covid-19.

No total, durante esta pandemia, foram pagos aos pescadores beneficiários deste fundo mais de 420 mil euros, sendo que cada beneficiário recebeu o valor equivalente ao salário mínimo regional, refere nota do executivo.

O Governo dos Açores criou também um regime excecional de apoio ao rendimento dos profissionais da pesca, no valor de 350 mil euros, que visa garantir as condições de subsistência aos profissionais do setor que se encontram afetados pela perturbação dos mercados provocada pela pandemia e que não são beneficiários do Fundopesca.

As candidaturas a este apoio excecional ao setor das pescas estão abertas até dia 12 de maio, sendo que, até à data, foram aprovadas 250 candidaturas, no valor de 98.500 euros.