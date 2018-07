As mais lidas

Ainda nesta edição: "Procura de São Miguel por turistas VIP aumenta", "Associação quer uma zona balnear vigiada todo o ano por concelho" e "Conferência Distrital traz 300 rotários a Ponta Delgada". No desporto destaque para a França que repete em Moscovo título mundial de 1998 e Gilberto Branquinho que vai liderar o Operário em novo mandato.

"Professores criticam aumento de alunos nas turmas do PROFIJ" é manchete do Açoriano Oriental desta segunda-feira

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok