"Professora acusada de desviar dinheiro" é a manchete do Açoriano Oriental

O caso de uma antiga professora de inglês da Escola Antero de Quental, em Ponta Delgada, que está acusada pelo Ministério Público de ter desviado uma verba destinada a uma viagem de alunos do 9.º ano a Londres, está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 23 de maio de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para a entrevista com a candidata do Aliança pelos Açores nas eleições europeias, Paula Pacheco.

A reportagem sobre o Dia Nacional da Agricultura, que levou milhares de crianças ao recinto da Associação Agrícola de São Miguel, é outro destaque do jornal.