Produção média de batata cai para 30 toneladas por hectare no 1.º semestre

A Porbatata tem sensivelmente 50 associados coletivos, que agrupam centenas de produtores de todas as regiões, à exceção da Madeira.

De acordo com o responsável, por ano, Portugal importa entre 400 a 450 toneladas de batata, cerca de 80% das quais de Espanha e França.

“O norte da Europa teve temperaturas muito quentes no início da primavera, o que [levou] a que países como França, Alemanha e Bélgica não tenham comprado batatas a Portugal”, referiu.

“A média de produção para o setor profissional anda entre as 35/40 toneladas por hectare e este ano andou na ordem das 30 toneladas”, referiu.

Como consequência, “a produtividade foi mais baixa” e diversas zonas do país tiveram de alterar as plantações.

A produção média de batata caiu de 35/40 toneladas para 30 toneladas por hectare no primeiro semestre devido ao clima “atípico” e as importações anuais devem manter-se na ordem das 450 toneladas, segundo a associação Porbatata.

