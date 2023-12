Produção de vinho aumenta 10% na campanha 2023/2024

A produção de vinho, na campanha 2023/2024, vai aumentar 10% para 7,5 milhões de hectolitros, com destaque para as regiões de Açores, Lisboa, Bairrada e Trás-os-Montes, indicou o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).