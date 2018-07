Produção de leite nos Açores aumentou 3,4% entre janeiro e junho

De acordo com dados divulgados esta segunda-feira pela secretaria regional da Agricultura e Florestas, entre janeiro e junho de 2018 foram produzidos mais 11,2 milhões de litros de leite do que no período homólogo do ano passado, com a região a produzir, até ao momento, quase 340 milhões de litros de leite no atual ano.

"Estes dados positivos não traduzem ainda, no setor leiteiro, os eventuais efeitos da seca prolongada que está a afetar várias ilhas do Açores e que já levou o Governo Regional a tomar medidas, tais como apoiar a importação de alimentos e atribuir uma ajuda à quebra da produção de milho forrageiro e de produtos hortícolas", sublinha, todavia, a mesma nota do executivo.

Relativamente ao preço médio do leite nos Açores em junho deste ano, comparativamente com o mesmo mês de 2017, houve um crescimento de 4%, de 27,1 cêntimos por litro para 28,1 cêntimos.