"Processos aumentam mas tempo de resposta diminui" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental avança que o Relatório Anual de Gestão do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores revela melhoria nas pendências e no tempo médio de processos em todas as jurisdições durante o ano passado, apesar do aumento do número de processos e de greves.