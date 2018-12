"Privado inicia operação com avião cargueiro nos Açores" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Marcelo defende Cordeiro das críticas de antigo embaixador" e "Designer açoriana foi atração na Madeira" são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para a Ribeira Grande e para os parquímetros, que vão continuar a ser explorados pela empresa Data Rede por mais 15 anos.

O arranque pelo consórcio MAIS da operação de transporte aéreo de carga entre Lisboa e Ponta Delgada, com uma extensão à Terceira, está em destaque no jornal Açoriano Oriental de quarta-feira, 5 de dezembro de 2018.

