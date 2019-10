Principal arguido do caso "Farfalha" nega acusações de abuso sexual

As mais lidas

O julgamento de hoje prossegue à tarde com a audição de testemunhas.

“Acha que me iria meter em coisas destas?”, questionou o arguido, natural e residente no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel.

Em declarações à Lusa, ao início da tarde de hoje, e apos o arranque do julgamento, o arguido frisou que “os seis anos que passou na cadeia foram tempos muito difíceis”.

“É uma perseguição”, afirmou ainda o homem de 52 anos, em declarações à agência Lusa, à saída do Tribunal Judicial de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O principal arguido do caso “Farfalha”, que está a ser julgado de novo nos Açores por crimes de abuso sexual, negou esta quinta-feira todas as acusações, manifestando-se "confiante na justiça".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok