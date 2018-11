Primeiro treino da seleção portuguesa com quatro ausentes

Os quatro campeões europeus, que atuaram pelos respetivos clubes no último domingo, não subiram ao principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, e ficaram a fazer trabalho de recuperação no ginásio.

Com estas ausências, o selecionador Fernando Santos contou apenas com 20 jogadores, já que André Gomes, lesionado, foi dispensado definitivamente dos trabalhos e não defrontará nem italianos, nem polacos.

Para já, Fernando Santos não vai chamar ninguém para ocupar o lugar deixado vago pelo médio do Everton.

Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os jogadores da seleção nacional efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola, e com os três guarda-redes a trabalharem à parte do restante grupo.

Portugal defronta a Itália em 17 de novembro, bastando-lhe um empate para vencer o grupo 3 da Liga A da Liga das Nações e se qualificar para a ‘final four' - que deverá organizar, em junho de 2019 -, mas mesmo uma derrota em Milão poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20, quando receber a lanterna-vermelha e já despromovida Polónia, em Guimarães.