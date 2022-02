Primeiro-ministro japonês novamente investido no cargo pelo parlamento

Kishida foi formalmente nomeado com 297 votos da câmara baixa (Câmara dos Representantes) do parlamento japonês (Dieta), formada depois dos resultados eleitorais do mês passado, com os quais a coligação governamental renovou a maioria.

O partido no poder ganhou 261 de 465 assentos na câmara baixa, menos 15 do que nas eleições anteriores, enquanto o parceiro de coligação, o budista Komeito, obteve 32.

Com 293 deputados, a coligação no poder revalidou o mandato e Fumio Kishida, empossado pela segunda vez no cargo, vai anunciar a composição do Governo ainda durante o dia.

Kishida deverá nomear como ministro dos Negócios Estrangeiros Yoshimasa Hayashi, que chefiou já as pastas da Educação e da Defesa, em substituição de Toshimitsu Motegi, recentemente escolhido como secretário-geral do PLD, depois de o antecessor Akira Amari ter perdido votos, de acordo com vários observadores.

Neste novo mandato, o PLD vai apoiar um "novo capitalismo", centrado no crescimento económico e na redistribuição da riqueza, tal como anunciado por Kishida.

Na área diplomática, o líder japonês, que entre 2012 e 2017 foi ministro dos Negócios Estrangeiros, disse querer apostar no reforço da cooperação com os Estados Unidos, parceiro de sempre na região.

Em pouco mais de um mês, esta é a segunda vez que Kishida é empossado no cargo, depois de ter conseguido o apoio do PLD para ocupar a presidência partidária, na sequência da renúncia do antecessor Yoshihide Suga, e de ser eleito primeiro-ministro em 04 de outubro, três semanas antes das legislativas.