Primeiro-ministro britânico confirma ataque aéreo contra forças huthis no Iémen

"Ontem à noite [quinta-feira], a RAF (Royal Air Force) realizou com sucesso a quinta operação contra alvos militares huthis no Iémen, em conjunto com os Estados Unidos”, disse Sunak à imprensa.

"Estes ataques foram feitos para atingir ainda mais as capacidades militares dos huthis e impedir novos ataques contra a navegação internacional. As operações foram realizadas em legítima defesa contra a ameaça constante representada pelos huthis", acrescentou o chefe do governo conservador britânico.

O primeiro-ministro do Reino Unido sublinhou que Londres "não vai hesitar" nos atos de "proteção dos interesses britânicos no estrangeiro e no país".

Sunak afirmou ainda que as operações anteriores foram bem-sucedidas na "degradação" das capacidades militares dos huthis, "visando os locais de lançamento de mísseis".

Por outro lado, Sunak sublinhou que ainda se verifica o risco de que as ações dos rebeldes do Iémen possam prejudicar a economia global e a segurança internacional.

De acordo com um porta-voz dos huthis, pelo menos 14 pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas nos recentes bombardeamentos conjuntos entre os Estados Unidos e o Reino Unido contra o Iémen.

Após o início da intervenção militar de Israel em Gaza, em outubro do ano passado, os huthis lançaram uma campanha de ataques contra navios da Marinha Mercante que cruzam o Mar Vermelho.