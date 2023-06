Primeira parte de luxo dá vantagem ao Sporting na final de futsal

Tomás Paçó, aos sete minutos, Diego Cavinato, aos 10, Pauleta, aos 13, e João Matos, aos 19, levaram o Sporting a vencer por 4-0 ao intervalo, e, na segunda parte, Zicky Té, num autogolo aos 27, deu o golo de honra ao Benfica, com Guitta a fazer o 5-1, aos 37.

A decisão do campeão nacional, que se iniciou no Pavilhão João Rocha, segue para o Pavilhão Fidelidade, reduto do clube da Luz, com o segundo dérbi na terça-feira, pelas 20:30. O terceiro duelo retorna ao pavilhão sportinguista, no próximo sábado, às 16:00.

Os primeiros cinco minutos do dérbi não faziam prever o domínio avassalador ‘leonino’ no resto da primeira parte, pois o Benfica nem começou mal a partida, com chances de golo, à semelhança do que sucedia no Sporting, que se fez valer de uma maior eficácia.

Tomás Paçó, aos sete minutos, aproveitou uma clara oportunidade de remate em zona frontal para, de primeira, inaugurar o marcador, na sequência de uma reposição lateral cobrada por Pany Varela, e, a partir daí, a turma de Nuno Dias ficou muito confortável.

Bruno Coelho ainda tentou uma reação imediata das ‘águias’, mas foi o Sporting quem ampliou mesmo o resultado, aos 10 minutos, por Diego Cavinato, numa jogada característica da formação ‘verde e branca’, com assistência de Alex Merlim, também ele ítalo-brasileiro.

Num lance semelhante ao do primeiro golo, Pauleta fez o 3-0, novamente assistido por Pany Varela, aos 13 minutos, mas a supremacia sportinguista ainda teria novo capítulo antes do intervalo, com um grande golo do capitão João Matos, de primeira e a meia altura, aos 19.

Na segunda parte, com o triunfo praticamente sentenciado, o Sporting deu a iniciativa ao rival, que continuava sem encontrar soluções ofensivas para contrariar a tremenda consistência defensiva ‘leonina’, mas reduziu com uma grande infelicidade de Zicky Té.

Um disparo do guarda-redes Léo Gugiel, aos 27 minutos, bateu em Zicky Té e ‘traiu’ o brasileiro Guitta, mas só assim o Benfica conseguiu encontrar o caminho da baliza, no ‘5x4’, com Guitta, de baliza a baliza, a ‘fechar’ o resultado, aos 37.