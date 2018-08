Primeira mostra do projeto “Geometria Sónica” inaugurada este sábado na Ribeira Grande

O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, inaugura este sábado o primeiro ciclo expositivo do projeto "Geometria Sónica", apresentando trabalhos resultantes de residências artísticas nos Açores e com recurso ao arquivo da RTP.

Com a curadoria de Nuno Faria e Nicolau Tudela, o primeiro de três ciclos começa este sábado e integra trabalhos das duplas de artistas Manon Harrois/Sara Bichão e Laetitia Morais/Francisco Janes.

À agência Lusa, Nuno Faria sublinhou que boa parte das obras a apresentar resulta muito "da obra do acaso, do acaso dos encontros feitos em residência" na Ribeira Grande, na ilha açoriana de São Miguel.

Vários trabalhos funcionam como uma "metamorfose" do arquivo da RTP, "um dos grandes arquivos sonoros e visuais do século XX de Portugal", prosseguiu Nuno Faria, ladeado pelo diretor de arte do canal público e também curador do projeto, Nicolau Tudela.

"Há uma camada sempre presente, a do arquivo da RTP. Alguns desses materiais são incorporados de forma explícita e outros menos", sublinha Nuno Faria.

O projeto "Geometria Sónica" arrancou em maio com uma exposição e a partir daí arrancaram as residências artísticas que têm no primeiro ciclo expositivo a inaugurar no sábado a sua primeira apresentação pública.

Cada dupla de artistas é convidada a permanecer cerca de 15 dias nos Açores, para desenvolver os seus projetos que passam pela investigação, criação e produção de novas obras.

No final, haverá um "trabalho coletivo, seguramente", que marcará os três ciclos expositivos e a passagem de todos os artistas pelos Açores, não estando ainda fechado o formato desse trabalho, admitiu Nicolau Tudela.

O projeto "Geometria Sónica" integra as comemorações do terceiro ano de vida do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas.