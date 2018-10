Primeira equipa de futebol feminino nasce em Água de Pau

As mais lidas

Os treinos da equipa de futebol feminino, orientados pelos treinadores André Sousa e Bina Sousa, vão decorrer todas as terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, tendo uma duração, aproximadamente, de 1h30, sendo que a faixa etária das 20 atletas, varia dos 13 aos 35 anos.

Esta iniciativa conta com a inscrição de 20 atletas, oriundas das freguesias de Nossa Senhora do Rosário, Cabouco e Água de Pau.

O Santiago Futebol Clube de Água de Pau, com o apoio da Câmara Municipal da Lagoa, vai, a partir de 23 de outubro, dar início aos treinos da única equipa de futebol feminino da ilha de São Miguel, que já se encontra preparada para competir oficialmente.

