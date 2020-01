Price diz que ficou desidratado “com as lágrimas” após assistir português

Numa publicação divulgada na rede social facebook, o piloto australiano, que foi o primeiro a chegar junto do português, conta que o acidente aconteceu já depois do reabastecimento.

"O Paulo partiu para a etapa cinco minutos antes de mim e o pior aconteceu. Passei um pequeno morro e vi um piloto caído. Era o Paulo. Fui acometido pelos piores receios porque sabia que era sério", relatou Price.

"Pedi ajuda de imediato e ajudei a colocá-lo de lado. Tentei chamar mais alguém para ajudar e foi quando chegou o [eslovaco] Stefan Svitko [um campeão] e ajudou no que pôde", explicou ainda.

Toby Price contou que "o primeiro helicóptero chegou" com o francês Luc Alphand, da organização, e "quando o helicóptero médico chegou já estavam a fazer manobras de reanimação".

"Os médicos juntaram-se a eles e fizeram o que puderam. Ajudámos a segurar os sacos de soro, chegámos os sacos do equipamento médico e afastámos outros pilotos do local. Todos fizemos o que pudemos, mas não havia nada a fazer. Ainda o ajudei a levar pois era o mais correto a fazer. Fui o primeiro a estar ao seu lado e quis ser o último a sair", recordou o piloto australiano, que no domingo estava visivelmente abalado na chegada ao acampamento.

Price deixou ainda uma palavra de saudade para Paulo Gonçalves, dizendo ir "sentir a falta do sorriso no ‘bivouac’".

"Os últimos 250 quilómetros foram duros, fiquei desidratado com as lágrimas. Neste momento, nem me importo com o resultado", acrescentou.

O piloto da KTM garante que "trocava todas as vitórias para ter o companheiro de volta”.

Price deixou ainda uma palavra de agradecimento a todas as mensagens recebidas de Portugal.