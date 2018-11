Previsão de agravamento do estado do tempo até sexta-feira

O IPMA prevê o agravamento do estado de tempo no arquipélago até sexta-feira.

Segundo o IPMA, hoje (dia 14), a passagem de uma superfície frontal fria deverá provocar precipitação, a partir do final do dia de hoje. O vento soprará predominantemente de noroeste, inicialmente com rajadas entre 70 e 80 km/h mas diminuindo gradualmente de intensidade ao longo do dia. Prevê-se ainda uma descida da temperatura do ar.



Já na quinta-feira e sexta-feira (dias 15 e 16), um sistema frontal, associado a uma depressão bastante cavada centrada a norte dos Açores, provocará um aumento de nebulosidade e precipitação, a partir da tarde de quinta-feira nos Grupos Ocidental e Central e a partir da noite de quinta-feira no Grupo Oriental. Espera-se ainda um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima em todo o arquipélago.