Prevenção Rodoviária Portuguesa propõe alteração à formação de motociclistas

A PRP sugere também que sejam alterados os conteúdos e forma do exame de condução, tendo em conta que a formação ministrada nas escolas de condução é aquela que é suficiente para passar nas provas de avaliação e o exame determina o que vai ser ensinado na escola de condução.

Segundo o mesmo documento, a formação de condutores de motociclos “apresenta muitas deficiências, nomeadamente na sua vertente prática” em que a generalidade das aulas é ministrada com o instrutor a acompanhar o instruendo dentro de um automóvel.

O relatório estima ser “expectável que a tendência de aumento da utilização destes veículos se mantenha e até aumente, dado que a sua utilização regular é ainda inferior à de países europeus com características climatéricas semelhantes”.

“Esta forte subida veio interromper uma tendência de descida de mais de uma década, apesar do aumento significativo e constante do número de motociclos: entre 2006 e 2016 o número de mortos tinha descido de 120 para 43 (-64%), enquanto o número de motociclos em circulação tinha subido de 164.763 para 280.412 (+70%)”, refere a Prevenção Rodoviária Portuguesa.

A PRP avança que, em 2017, verificou-se “um forte aumento da sinistralidade rodoviária dos utentes de motociclos”, tendo as vítimas mortais passado de 43, em 2016, para 92, no ano passado (mais 114%), e os feridos graves aumentado de 318 para 399 (mais 25,5%).

Num relatório divulgado esta quarta-feira, a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) apresenta dados sobre a sinistralidade com motociclos.

Prevenção Rodoviária Portuguesa recomendou uma reformulação do sistema de formação de motociclistas para reduzir a sinistralidade ligada a estes veículos, já que o número de mortos aumentou 114% no ano passado face a 2016.

