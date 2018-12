“Prevenção, diagnóstico precoce e tratamento são eixos de ação na luta contra o cancro”

As mais lidas

No que diz respeito à doença oncológica, o secretário regional adiantou que “se pretende melhorar as condições de tratamento e de resposta dos hospitais, havendo a possibilidade de, em algumas patologias, ter acesso a medicamentos inovadores”.

Citado em nota de imprensa, o titular da pasta da Saúde referiu que é mais difícil investir na prevenção e mudança de comportamentos nos adultos, razão pela qual existe um conjunto de medidas dirigidas, em particular, aos mais jovens, para obter resultados daqui 30 ou 40 anos.

No lançamento da iniciativa 'Um dia pela Vida', que se realiza na ilha Terceira pelo Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Rui Luís afirmou ser “fundamental reduzir os consumos de tabaco e de álcool, investir numa alimentação saudável, fazer exercício, aderir aos rastreios e tratar de quem tem a doença oncológica, permitindo uma melhor qualidade de vida”.

O secretário regional da Saúde disse, em Angra do Heroísmo, que o Governo dos Açores está apostado em três eixos de ação na luta contra o cancro, sendo eles a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento.

