Presumível incendiário de 31 anos detido pela GNR de Vila Real em Valpaços

As mais lidas

De acordo com a GNR, o suspeito foi identificado e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Valpaços.

Segundo refere, “o incêndio acabou por não ter consequências piores porque no local estavam corpos de bombeiros em prevenção, devido ao incêndio de grandes dimensões que tinha deflagrado no dia anterior, naquela localidade, onde arderam cerca de 650 hectares”.

“Após uma denúncia, os militares deslocaram-se ao local onde tinha decorrido um incêndio florestal, tendo recolhido alguns testemunhos, o que permitiu identificar o suposto autor”, lê-se num comunicado do Comando Territorial de Vila Real da GNR.

Um homem de 31 anos foi detido no sábado em Valpaços, distrito de Vila Real, após uma denúncia de que terá ateado um incêndio florestal, divulgou este domingo a GNR.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok