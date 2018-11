Presidentes dos Governos dos Açores e das Canárias analisam reforço da cooperação entre os dois arquipélagos

O presidente do Governo dos Açores reuniu-se esta quarta-feira, em Las Palmas, com o seu homólogo do Governo das Canárias, um encontro bilateral em que estiveram em análise vários temas de interesse comum às duas regiões, como a conetividade aérea e marítima e os próximos fundos comunitários para o período 2021-2027.



“Esta visita permite retribuir a visita que o presidente Fernando Clavijo fez, há cerca de dois anos, à Região Autónoma dos Açores e na qual foi possível, do ponto de vista bilateral, tratar de áreas do interesse das duas regiões, no sentido de estarem mais próximas e mais interligadas, desde logo, do ponto de vista económico e comercial”, afirmou Vasco Cordeiro, citado em nota do Gacs.





O encontro entre os presidentes dos executivos dos Açores e das Canárias decorreu na véspera da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, que contará também com a presença do Rei Filipe VI de Espanha, da Comissária Europeia para a Política Regional, Corina Crețu, de membros dos Governos de Portugal, de Espanha e de França e de deputados ao Parlamento Europeu.





Em declarações aos jornalistas, Vasco Cordeiro adiantou que, relativamente aos transportes marítimos, com vista ao reforço das trocas comerciais entre os dois arquipélagos, trata-se de um processo que está sendo tratado no âmbito de dois projetos que têm a ver com a elencagem dos pontos de bloqueio, de forma a passar à fase seguinte.





“Há um conjunto de assuntos que relevam para este efeito, como questões de ajudas de Estado diferentes, de regimes económicos diferentes. Alinhar todos estes processos no sentido de permitir estas trocas comerciais é um trabalho que, desde há cerca de dois anos a esta parte, tem sido realizado e que conhecerá, nos próximos tempos, maior concretização”, referiu o presidente do Governo dos Açores.



Já sobre as ligações aéreas, Vasco Cordeiro considerou ser um “bom exemplo” da relação bilateral existente entre os Açores e as Canárias o recente anúncio das companhias aéreas SATA e Binter de reforço da conetividade entre as duas regiões e de alargamento do 'code-share' até à América do Norte, adianta a nota do executivo.





Após o encontro, que decorreu na presidência do Governo das Canárias, Vasco Cordeiro adiantou que foi possível analisar, por outro lado, a evolução da relação entre todas as regiões da Macaronésia, na sequência da Cimeira que decorreu nas Furnas, com objetivo de prosseguir uma “relação mais próxima e chegada quanto a este espaço geográfico e de afirmação política”.







O presidente do Governo aproveitou ainda para dar nota pública do trabalho de liderança do presidente do Governo das Canárias, no âmbito do seu mandado no que se refere à Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, numa altura em que estão em discussão matérias de grande relevância, como o próximo Quadro Financeiro Plurianual.