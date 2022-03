Presidente ucraniano pediu mais ajuda em discurso remoto no parlamento britânico

Após ser recebido com uma ovação de pé de centenas de deputados que encheram os bancos da Câmara dos Comuns, Zelensky agradeceu a “ajuda dos países civilizados” e do primeiro-ministro, Boris Johnson, mas disse que é necessário mais.

"Por favor, aumentem a pressão das sanções contra aquele país [Rússia] e reconheçam este país como um estado terrorista. E, por favor, garantam que os nossos céus ucranianos são seguros. Por favor, certifiquem-se de que fazem o que precisa de ser feito”, disse.

Zelensnky prometeu que os ucranianos vão continuar a lutar contra “um dos maiores exércitos do mundo”.

"Não vamos desistir e não vamos perder. Vamos lutar até ao fim no mar, no ar, vamos continuar a lutar pelo nosso solo, seja qual for o custo. Vamos lutar nas florestas, nos campos, nas margens, nas ruas”, disse.

No final, Boris Johnson elogiou a coragem dos ucranianos envolvidos na defesa do país contra a invasão russa e reiterou a determinação em ajudar a Ucrânia, com armas, "apertando o nó económico” com sanções, incluindo o fim da importação de petróleo russo.

“Vamos usar todos os métodos que pudermos - diplomáticos, humanitários e económicos - até que [o presidente russo] Vladimir Putin falhe neste ataque desastroso e a Ucrânia seja livre mais uma vez”, concluiu.

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, manifestou admiração por Zelensky ter ficado no país para lutar e reiterou o apoio ao Governo na aplicação de sanções e outras medidas, enquanto o líder dos Liberais Democratas, Ed Davey, sugeriu que o Presidente ucraniano seja distinguido com o título de “cavaleiro honorário”.

A intervenção foi inédita já que quando líderes estrangeiros são convidados a discursar no parlamento britânico fazem-no pessoalmente e os próprios deputados estão impedidos de participar nos trabalhos remotamente.

O discurso, em ucraniano, foi transmitido em ecrãs instalados na câmara e traduzido simultaneamente, o qual foi escutado pelos deputados através de auscultadores.

Zelensky fez uma intervenção virtual no sábado para o senado norte-americano, na qual urgiu a NATO a fazer cumprir uma zona de exclusão aérea na Ucrânia para reduzir os ataques da Rússia, mas o Reino Unido tem resistido a esta hipótese devido ao risco de agravar o conflito para uma guerra à escala mundial.