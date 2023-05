Benfica campeão

Presidente Rui Costa agradece aos jogadores pela “maior alegria”

O presidente do Benfica, o ex-futebolista Rui Costa, agradeceu hoje aos futebolistas do plantel ‘encarnado’ pela conquista do 38.º título de campeão nacional, após a vitória ante o Santa Clara (3-0) na 34.ª e última jornada da I Liga.