Presidente moçambicano em visita de Estado a Portugal na próxima semana

Segundo a página da Presidência da República portuguesa na Internet, Nyusi é esperado terça-feira em Lisboa, com uma "importante delegação ministerial e também de deputados", sendo recebido com "honras militares na Praça do Império", antes de colocar uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões (Mosteiro dos Jerónimos), seguindo-se um encontro entre os dois chefes de Estado no Palácio de Belém.

O Presidente da República de Moçambique vai ser ainda recebido pela Assembleia da República e o primeiro dia de visita termina com um jantar oficial no Palácio da Ajuda.

Moçambique foi o destino eleito por Marcelo Rebelo de Sousa para a sua primeira visita de Estado ao estrangeiro, de quatro dias, em maio de 2016, depois da breve deslocação ao Vaticano para uma audiência com o Papa Francisco, logo a seguir a ter tomado posse.

A delegação moçambicana vai marcar presença num seminário empresarial e na cimeira Portugal-Moçambique, onde os governos dos dois países têm prevista a assinatura de acordos para reforçar as relações bilaterais em diversas áreas.

Quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa e o seu homólogo moçambicano participam no Fórum Euro-África, organizado pelo Conselho da Diáspora, em Cascais, "num painel dedicado ao tema da reconstrução, no contexto da catástrofe dos ciclones Idai e Kenneth".