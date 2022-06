Presidente dos EUA na Arábia Saudita no final de junho

A decisão representa uma reviravolta para Joe Biden, que tinha prometido tratar o reino como "um pária".

De acordo com o jornal New York Times, o Presidente decidiu ir a Riade este mês para reconstruir as relações com o reino, rico em petróleo, numa altura em que procura baixar os preços do combustível no país e isolar a Rússia na cena internacional.

No terreno, "vai encontrar-se com o príncipe herdeiro, Mohamed bin Salmane", algo que Biden se tinha recusado até agora a fazer, bem como com outros líderes de países árabes, incluindo o Egito, Jordânia, Iraque e os Emirados Árabes Unidos, acrescentou o diário.

A viagem soma-se às visitas já agendadas para este mês a Israel, Alemanha, para a cimeira do G7, e Espanha, para a cimeira da NATO.